A Start Romagna il massimo punteggio nel rating di legalità

Start Romagna ha ottenuto la terza stella nella valutazione del Rating di legalità, l’indicatore premiale gestito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che viene attribuito alle imprese che rispettano elevati standard etici e giuridici. “Un plauso per il laoro svolto in questi anni per l’ottenimento di questo importante risultato – il commento del Presidente di Start Romagna, Andrea Corsini -. L’azienda è impegnata in un continuo processo di miglioramento per essere sempre più performanti su questi temi. Ovviamente questo risultato assume ancor più valore e significato poiché vede protagonista chi offre un servizio pubblico alle comunità romagnole”.

Le tre stelle sono il riconoscimento massimo previsto dal regolamento attuativo. L’attribuzione del rating richiede il rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese e misura, premiandola, una gestione aziendale trasparente, etica e virtuosa. Le imprese in possesso del Rating di legalità possono godere di benefici nell’accesso a risorse e opportunità in ambito sia pubblico che privato.

Sull’attribuzione del massimo punteggio nel Rating di legalità hanno influito alcuni passi compiuti dall’azienda negli ultimi anni: il continuo aggiornamento del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, l’attività di vigilanza svolta dall’Organismo di Vigilanza interno, la revisione del Codice Etico e la redazione del Bilancio Integrato che tiene insieme la gestione economica finanziaria e quella relativa alla sostenibilità.