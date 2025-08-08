  
Indietro
menu
menu

nei pressi dei bagni 32 e 33

Riccione, sorpreso a forzare un’auto sul lungomare: arrestato 18enne

In foto: @Carabinieri
@Carabinieri
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Ven 8 Ago 2025 12:46 ~ ultimo agg. 9 Ago 02:15
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Riccione hanno tratto in arresto un giovane diciottenne, di origini nordafricane, accusato dell’ipotesi di tentato furto su autovettura, commesso nei pressi degli stabilimenti balneari 32 e 33 di viale Torino. Una pattuglia in transito notava un giovane “armeggiare” accanto ad un SUV parcheggiato nei pressi della spiaggia. Alla vista dell’autoradio, il giovane interrompeva bruscamente il suo fare allontanandosi repentinamente dal veicolo. I militari, pertanto, decidevano di procedere al suo controllo.

Gli operanti verificavano così che l’auto presentava il finestrino del lato passeggero forzato e l’abitacolo risultava chiaramente rovistato: il ragazzo confermava di essersi introdotto all’interno per prendere una bottiglia d’acqua dal veicolo. All’interno dello zaino i Carabinieri rinvenivano una cesoia di 35 cm e un grosso cacciavite, oggetti potenzialmente idonei allo scasso. I militari contattavano il proprietario del veicolo, ignaro di quanto accaduto, che confermava di aver parcheggiato e chiuso l’auto poco prima per poi recarsi in spiaggia.

Dai successivi controlli emergeva che il giovane tunisino, già noto alle Forze dell’Ordine per numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, era irregolare sul territorio nazionale e gravato da un Avviso Orale di Pubblica Sicurezza emesso del Questore di Reggio Emilia poche settimane prima. Il 18enne, privo di documenti, di lavoro e senza stabile dimora, veniva tratto in arresto e su disposizione della locale Procura della Repubblica, trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Riccione in attesa del rito direttissimo fissato per la giornata odierna.

 

Altre notizie
Meeting
per venerdì 22 agosto

Digiuno e preghiera per la pace, il Meeting accoglie l'appello del Papa
di Redazione
repertorio
arrestato un 34enne

Turista 14enne molestato sessualmente in acqua. In spiaggia scoppia il caos
di Lamberto Abbati
@newsrimini
' i conti a fine stagione'

Legacoop su caro spiaggia: a Rimini prezzi competitivi, pesa caos concessioni
di Redazione
Jamil Sadegholvaad
avvistamenti lupi

Lupi. Sadegholvaad: Serve un piano comune. Parma (PD) interroga in Regione
di Redazione
i controlli fuori dai locali
A misano

Controlli fuori dalle disco. Appiedati automobilisti: avevano alzato il gomito
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO