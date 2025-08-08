Riccione, sorpreso a forzare un’auto sul lungomare: arrestato 18enne

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Riccione hanno tratto in arresto un giovane diciottenne, di origini nordafricane, accusato dell’ipotesi di tentato furto su autovettura, commesso nei pressi degli stabilimenti balneari 32 e 33 di viale Torino. Una pattuglia in transito notava un giovane “armeggiare” accanto ad un SUV parcheggiato nei pressi della spiaggia. Alla vista dell’autoradio, il giovane interrompeva bruscamente il suo fare allontanandosi repentinamente dal veicolo. I militari, pertanto, decidevano di procedere al suo controllo.

Gli operanti verificavano così che l’auto presentava il finestrino del lato passeggero forzato e l’abitacolo risultava chiaramente rovistato: il ragazzo confermava di essersi introdotto all’interno per prendere una bottiglia d’acqua dal veicolo. All’interno dello zaino i Carabinieri rinvenivano una cesoia di 35 cm e un grosso cacciavite, oggetti potenzialmente idonei allo scasso. I militari contattavano il proprietario del veicolo, ignaro di quanto accaduto, che confermava di aver parcheggiato e chiuso l’auto poco prima per poi recarsi in spiaggia.

Dai successivi controlli emergeva che il giovane tunisino, già noto alle Forze dell’Ordine per numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, era irregolare sul territorio nazionale e gravato da un Avviso Orale di Pubblica Sicurezza emesso del Questore di Reggio Emilia poche settimane prima. Il 18enne, privo di documenti, di lavoro e senza stabile dimora, veniva tratto in arresto e su disposizione della locale Procura della Repubblica, trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Riccione in attesa del rito direttissimo fissato per la giornata odierna.