Novità su via della Repubblica: torna la svolta a sinistra da via Moretti

Dopo le sollecitazioni arrivate dai residenti del V Peep in un paio di assemblee pubbliche, l’amministrazione ha deciso di mettere in atto un correttivo per la nuova viabilità via della Fiera, via della Repubblica e via Euterpe. Dopo l’apertura del sottopasso carrabile infatti i residenti di via Moretti avevano lamentato l’inserimento dell’obbligo di svolta verso monte anche per dirigersi verso il mare, dovendo quindi arrivare o alla nuova rotatoria sulla Statale 16 oppure a quella di via Euterpe (all’altezza della scuola Bertola). Un allungamento del tragitto che era stato deciso per motivi di sicurezza ma fortemente contestato dai cittadini. L’amministrazione ha così deciso di mettere mano alla viabilità di quello specifico tratto per realizzare una corsia di accesso su via della Repubblica e consentire così, a coloro che escono dalla via Moretti, di svoltare a sinistra (in direzione mare).

L’intervento è già stato completato la scorsa settimana.

Dopo le assemblee pubbliche con i residenti, l’Ufficio Mobilità del comune ha realizzato uno studio, con la supervisione della Polizia Locale, tenendo conto dei flussi di traffico, legati anche ai lavori per la rotonda di via Fada (che si sono conclusi in questi giorni). La modifica messa in atto è risultata quella migliore.