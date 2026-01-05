  
il 7 gennaio

A scuola un minuto di silenzio in ricordo delle vittime di Crans-Montana

In foto: repertorio
repertorio
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Lun 5 Gen 2026 10:10 ~ ultimo agg. 10:19
Per ricordare le giovani vite perse nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana mercoledì, in tutte le scuole italiane sarà osservato un minuto di silenzio. Nel rogo hanno perso la vita anche sei ragazzi italiani, Achille Barosi, Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini, Riccardo Minghetti, Chiara Costanzo Sofia Prosperi

 
In questo momento di profondo dolore, il pensiero della comunità scolastica è rivolto ai giovani che hanno perso la vita in circostanze che avrebbero dovuto essere di spensieratezza e condivisione. Con il minuto di silenzio nelle scuole vogliamo ricordare le giovani vittime ed esprimere vicinanza alle loro famiglie, alle quali va il mio pensiero commosso e il più sentito cordoglio”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.
