A Sant'Ermete taglio del nastro per il nuovo percorso ciclopedonale da 1,6 km

A Sant’Ermete, nonostante il meteo incerto, centinaia di persone tra residenti della frazione e non solo, amministratori, consiglieri, tecnici e collaboratori comunali, hanno partecipato all’inaugurazione del nuovo tratto di percorso ciclopedonale. Lungo 1,6 chilometri, il tracciato rappresenta un tassello della linea 3 della Bicipolitana cittadina, la rete di percorsi dedicati alla mobilità ciclabile che sta prendendo forma.

“Quella di oggi è una mattinata di festa non solo per Sant’Ermete, ma per l’intera comunità di Santarcangelo, perché tassello dopo tassello stiamo componendo il puzzle di una vera Città dei 15 minuti, in cui grazie a un sistema dedicato alla mobilità sostenibile le persone possono raggiungere i servizi essenziali in un quarto d’ora” ha commentato il sindaco Filippo Sacchetti prima del taglio del nastro. “Il tratto ciclopedonale che inauguriamo oggi, infatti, fa parte della linea 3 della Bicipolitana, una rete di nove linee che sta progressivamente prendendo forma, e completa una lunga serie di interventi in una frazione su cui questa Amministrazione ha investito molto”

Il primo cittadino ha rivolto un ringraziamento agli uffici comunali che hanno seguito i lavori, ai progettisti, alle imprese coinvolte e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della mattinata. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Club Vivere Insieme-Aceto Rosso, che ha curato il buffet per i partecipanti in collaborazione con il Bar Casale e la Bottega di Casale.