A Santarcangelo prosegue la messa in sicurezza fermate del trasporto pubblico

Sono terminati a Santarcangelo i lavori di messa in sicurezza di due fermate del trasporto pubblico locale in via Marecchiese, in prossimità dell’incrocio con via Trasversale Marecchia. L’intervento ha consentito di prolungare il marciapiede lungo la banchina stradale, la realizzazione di una rampa terminale al marciapiede per consentire al disabile motorio di accedere alla banchina stradale, di una pavimentazione tattile, una pensilina e una panchina. Su entrambi i lati, la piattaforma di fermata è lunga 18 metri e alta 15 centimetri proprio per consentire agli utenti, e in particolare alle persone con disabilità, di salire e scendere agevolmente dai bus.

L’intervento di messa in sicurezza – che si aggiunge alla riqualificazione di altre tre fermate del trasporto pubblico locale di via Casale Sant’Ermete nell’ambito dei lavori di realizzazione del percorso ciclopedonale – è stato finanziato per un importo complessivo di 25mila euro con i fondi della Regione Emilia-Romagna erogati dall’Agenzia Mobilità Romagnola per il 2024. Nell’ambito della stessa annualità di contributi è stata realizzata anche la messa in sicurezza di in tre fermate del bus a Santa Giustina e Canonica per un investimento totale di 57mila euro.

I contributi regionali sul potenziamento del trasporto pubblico locale erogati per l’anno 2025 saranno invece utilizzati per la riqualificazione delle due fermate di via Vecchia Emilia a San Vito, collocate rispettivamente a destra e sinistra dell’incrocio con via Tosi, e della fermata di via Celletta dell’Olio, in prossimità della rotatoria mediante la realizzazione di una piattaforma e un attraversamento pedonale protetto. In entrambi i casi gli interventi – che comporteranno un costo stimato di quasi 70mila euro come previsto dal Documento di indirizzo alla progettazione che sarà presentato in Giunta nei prossimi giorni – hanno l’obiettivo di aumentare la sicurezza delle fermate, abbattere le barriere architettoniche e incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico locale.

Spiega la vicesindaca e assessora ai Lavori pubblici Michela Mussoni. “Con l’obiettivo di garantire sicurezza sulle strade e fruibilità del servizio di trasporto pubblico sull’intero territorio abbattendo le barriere architettoniche, questi interventi proseguiranno ogni anno ed è intenzione dell’Amministrazione comunale utilizzare i fondi regionali 2026 per mettere in sicurezza la fermata del trasporto pubblico locale in via Santarcangiolese, nei pressi dell’incrocio con via Santa Maria. Questo intervento rappresenta una possibile soluzione che migliorerebbe non solo l’utilizzo della fermata del bus, ma anche lo stesso attraversamento per bici e pedoni, dando una risposta a i residenti di San Michele, che saranno chiamati ad esprimersi sulla proposta. Gli stessi cittadini hanno presentato all’Amministrazione comunale anche altre problematiche riscontrate lungo la strada provinciale, rispetto alle quali gli uffici tecnici hanno effettuato le dovute valutazioni, in termini di costi, competenza e opportunità: nei prossimi mesi provvederemo, anche proseguendo il confronto con i residenti, a elaborare altre soluzioni che possano soddisfare le richieste fattibili, collaborando anche con il Comune di Poggio Torriana e la Provincia di Rimini, per dotare ad esempio di illuminazione l’attraversamento pedonale all’altezza della farmacia".