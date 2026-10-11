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santo delle cause disperate

La reliquia dell'apostolo San Giuda Taddeo arriva a Riccione e Rimini

In foto: San Giuda Taddeo
San Giuda Taddeo
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Redazione
   
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Dopo la visita dello scorso anno, la reliquia di San Giuda Taddeo torna nel territorio riminese il 13 e il 15 ottobre, offrendo ai fedeli un’occasione di preghiera, affidamento e speranza. Uno dei dodici Apostoli di Gesù, San Giuda Taddeo (da non confondere con Giuda Iscariota) è venerato come intercessore nelle situazioni difficili e come santo delle cause disperate.

Martedì 13 ottobre la reliquia sarà accolta negli ospedali Ceccarini di Riccione dalle ore 7.30 alle ore 9.30  ed  Infermi di Rimini dalle ore 10, con la celebrazione della Santa Messa alle 16, presieduta dal Vescovo Nicolò Anselmi. Giovedì 15 ottobre sarà invece nel Duomo di Rimini, dove potrà essere venerata per tutta la giornata, con momenti di preghiera e la celebrazione della Santa Messa. L’iniziativa è un invito rivolto a tutta la comunità a partecipare per affidare al Santo le proprie intenzioni e speranze.

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