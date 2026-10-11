nella serata di sabato
Principio di incendio in centro estetico, i Vigili del Fuoco limitano i danni
In foto: @Adriapress
di Redazione
1 min
Sabato verso le 20.30 c'è stato un principio di incendio in un centro di estetica in via Caduti di Marzabotto a Rimini, Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di circoscrivere subito l'incendio e limitare i danni.
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