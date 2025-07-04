Salvaguardia dell'ambiente
San Giovanni in Marignano, il punto di raccolta rifiuti cambia sede
In foto: Raccolta rifiuti in via Gobetti
di Redazione
1 min
Ven 4 Lug 2025 16:26 ~ ultimo agg. 31 Lug 05:46
Il punto di raccolta mobile per i rifiuti ingombranti a San Giovanni in Marignano cambia sede. Da questa settimana, il contenitore è posizionato nel parcheggio di Via Gobetti.
Il servizio continuerà a essere offerto ogni sabato dalle 14:00 alle 18:30.
L'iniziativa mira a facilitare i cittadini nel corretto smaltimento di quei rifiuti urbani che, per tipologia, dimensioni o peso, non possono essere conferiti tramite il servizio di raccolta ordinario. Continuerà ad presente sul luogo un operatore qualificato di Hera per assistere i cittadini nel deposito dei materiali.
