Salvaguardia dell'ambiente

San Giovanni in Marignano, il punto di raccolta rifiuti cambia sede

In foto: Raccolta rifiuti in via Gobetti
Raccolta rifiuti in via Gobetti
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Ven 4 Lug 2025 16:26 ~ ultimo agg. 31 Lug 05:46
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Ascolta l'audio

Il punto di raccolta mobile per i rifiuti ingombranti a San Giovanni in Marignano cambia sede. Da questa settimana, il contenitore è posizionato nel parcheggio di Via Gobetti.

Il servizio continuerà a essere offerto ogni sabato dalle 14:00 alle 18:30.

L'iniziativa mira a facilitare i cittadini nel corretto smaltimento di quei rifiuti urbani che, per tipologia, dimensioni o peso, non possono essere conferiti tramite il servizio di raccolta ordinario. Continuerà ad presente sul luogo un operatore qualificato di Hera per assistere i cittadini nel deposito dei materiali. 

