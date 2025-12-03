LA CITTA' GEMELLATA CON RIMINI
A Saint-Maur-des-Fossés successo per due studentesse riminesi nel dettato
In foto: Il sindaco con le due studentesse rientrate dalla Francia
di Redazione
1 min
Mer 3 Dic 2025 14:53 ~ ultimo agg. 14:59
Il Sindaco Jamil Sadegholvaad ha ricevuto, ieri pomeriggio in sala della Giunta, le studentesse Sara Paratore del Liceo Linguistico Giulietta Masina e Alice Vergni dell'Istituto Tecnico Marco Polo per congratularsi personalmente dei risultati ottenuti al Dictée di Saint-Maur-des-Fossés.
Le due giovani studentesse, accompagnate dalla funzionaria dell'ufficio Gemellaggi Claudia Berretta, hanno partecipato lo scorso 22 novembre alla prestigiosa competizione di dettato francese, classificandosi in ottima posizione: una sul terzo gradino del podio e l'altra subito dietro.
Durante l’incontro le studentesse hanno raccontato della calorosa accoglienza ricevuta dalla comunità francese e il primo cittadino si è complimentato con loro per aver tenuto alto il nome della città in questa competizione, sottolineando l'importanza delle relazioni di gemellaggio tra Rimini e Saint-Maur-des-Fossés, città con cui è stato siglato il primo patto di gemellaggio nel 1967.
