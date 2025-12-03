  
Indietro
menu
menu

'servono risposte rapide'

Comitato 'Emergenza lupi' Quartiere 11 respinge accuse di allarmismo e ignoranza

In foto: repertorio (da Pexels)
repertorio (da Pexels)
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Mer 3 Dic 2025 14:41 ~ ultimo agg. 15:30
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

"Si vuole fare passare il paradigma che il problema siamo noi, non i lupi e che quasi, come ha detto il signore di Corpolò a cui hanno ucciso il cane, dobbiamo andare via lasciando il nostro territorio ai lupi. Dovremmo issare recinzioni alte 2 o 3 metri, elettrificarle, mettere delle barriere di 40 cm sottoterra, filo spinato (alcune di queste cose sono vietate), tenere i cani al guinzaglio anche dentro i recinti e i gatti in casa". Lo afferma il Comitato quartiere 11 Rimini "Emergenza lupi" in un intervento in risposta alle accuse di allarmismo o ignoranza: "Ci accusano anche di essere ignoranti, cafoni di campagna che non conoscono i lupi. È vero, non conosciamo i lupi. Sapete perché? Perché da noi i lupi c’erano forse 100 e più anni fa ma allora tutti i contadini giravano con la doppietta in spalla e in alcune zone c’erano pure i “lupari“ che prendevano dei soldi se li ammazzavano".

Il Comitato cita casi di cronaca locale e nazionale per ribadire la pericolosità della presenze dei lupi in zone urbanizzate. "Bisogna che le istituzioni, la società civile, i responsabili delle attività economiche e chiunque abbia a cuore l’interesse della città e dei cittadini, si facciano carico del problema e chiedano con forza risposte rapide ed efficaci. Il "Protocollo sperimentale per l'identificazione e la gestione dei lupi urbani e confidenti" di dicembre 2024, dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA, branca scientifica del ministero dell'Ambiente), è molto chiaro e in diversi casi documentati va applicato il livello 5 con l’utilizzo della deroga dell'art. 16 della Direttiva Habitat allo scopo di rimuovere la minaccia dei lupi". Con una conclusione quanto mai drastica: "Dobbiamo scegliere se lasciare il nostro territorio ai lupi o agli umani, non esiste convivenza in questa situazione".

Altre notizie
repertorio
'non ci tiriamo indietro'

Sicurezza. SAP: tra tante parole, per le forze dell'ordine restano i problemi
di Redazione
la sindaca Bertuccioli insieme agli organizzatori
IL 13 E 14 DICEMBRE

Fiera di Santa Lucia, a San Giovanni in Marignano presentata la 960^ edizione
di Redazione
Il sindaco con le due studentesse rientrate dalla Francia
LA CITTA' GEMELLATA CON RIMINI

A Saint-Maur-des-Fossés successo per due studentesse riminesi nel dettato
di Redazione
Le elette e amministratrici del PD
NUOVA NOMINA

Emma Petitti al coordinamento nazionale delle elette e amministratrici del PD
di Redazione
Frecciarossa
COLLEGAMENTI NAZIONALI

"Riccione in treno": Federalberghi, Trenitalia e il Comune insieme per le feste
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO