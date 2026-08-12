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La decisione della giunta

A Riccione posticipata la scadenza della seconda rata della Tari

In foto: il municipio di Riccione
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Redazione
   
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Posticipato a Riccione il versamento della seconda rata della TARI, la tassa sui rifiuti. Per agevolare i contribuenti e garantire il tempestivo e corretto recapito degli avvisi di pagamento, comprensivi di riduzioni e benefici, la giunta ha deciso di differire la scadenza dal 1° settembre al 21 settembre 2026.
Confermata invece al 1° dicembre la data per il versamento della terza e ultima rata. Viene inoltre accordata ai cittadini la facoltà di effettuare il saldo dell’intero importo dovuto in un’unica soluzione, da versare sempre entro la data del 21 settembre 2026.
La decisione di riprogrammare i termini è stata presa a seguito del posticipo al 31 luglio del termine per l’approvazione del Piano economico finanziario da parte di Atersir, unito alla complessa elaborazione dei dati relativi ai beneficiari del bonus sociale Arera per l’emissione dei ruoli - spiega l’assessore al Bilancio Alessandro Nicolardi -.Abbiamo quindi ritenuto doveroso concedere un margine di tempo ulteriore alla cittadinanza per la gestione dei versamenti e riorganizzare i tempi di recapito dei bollettini, così da garantire ai residenti e alle attività del nostro territorio di ricevere le comunicazioni con congruo anticipo ed effettuare il pagamento in assoluta tranquillità”. 

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