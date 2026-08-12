La Coppa Davis a Rimini: ecco dove e quando vederla

Il trofeo più iconico del tennis mondiale torna a risplendere a Rimini, permettendo a tutti gli appassionati di rivivere il sogno e alimentare la passione collettiva per i recenti trionfi italiani. Quattro giorni a Rimini per il comeback della Coppa Davis nell'ambito de "Il Tour delle emozioni, un trofeo per tutta Italia", programma del Trophy tour, voluto dalla Federazione Italiana Tennis e Padel in collaborazione con APT, amministrazione comunale di Rimini e il Comitato Regionale Emilia-Romagna della FITP per consentire agli amanti del tennis di vedere da vicino e fotografare il magnifico trofeo conquistato dagli azzurri quattro volte, tre delle quali consecutive dal 2023 al 2025.

Il luogo in cui si potrà vedere la preziosa 'insalatiera d'argento' riconquistata nel novembre scorso dal team azzurro sul campo della Super Arena tennis di Bologna è ‘I Palazzi dell’Arte’ in piazza Cavour, a partire da questo pomeriggio e sino alla mattinata di domenica 16 agosto.

Nel dettaglio gli orari di visita saranno i seguenti:

Mercoledì 12 agosto dalle 16 alle 19 e dalle 21 alle 23

Da Giovedì 13 a Sabato 15 (Ferragosto) gli orari saranno 10-13 e 16-19

Domenica 16 agosto dalle ore 10 alle ore 13

Il commento dell'assessore regionale al Turismo e allo Sport, Roberta Frisoni: “La Riviera con Rimini espone la Coppa Davis: una bella opportunità’ per gli ospiti in vacanza in questi giorni sulla costa romagnola che potranno vedere il trofeo e magari ripensare anche alla straordinaria impresa dell’Italia che lo scorso anno si è aggiudicata la Coppa a Bologna. Da cinque anni , grazie alla collaborazione con la Federazione Internazionale Tennis, ospitiamo proprio nel capoluogo questo importantissimo evento. In un momento in cui il tennis italiano è sul tetto del mondo siamo orgogliosi di avere questo evento al centro del calendario dei grandi eventi sportivi della nostra regione".

“In un'altra stagione sportiva ricca di soddisfazione per il tennis italiano, è con ancora più fierezza che annunciamo il ritorno del luccicante trofeo nella città di Rimini" - è la dichiarazione dell'amministrazione comunale-. "In concomitanza con il ferragosto, è un appuntamento di assoluto fascino che si aggiunge al ricchissimo calendario di eventi e di 'cose da fare' in quello che è il week end clou dell'estate. E è anche, se vogliamo, un premio per il crescente successo del tennis e del padel sul territorio comunale e provinciale di Rimini, arricchitosi negli ultimi anni di praticanti e impianti".