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mercoledì 12 agosto

'Rimini, che storia' racconta le imprese sportive di una città di provincia

In foto: @Rimini Sparita
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Redazione
   
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Mercoledì 12 agosto i giardini dei Palazzi dell'Arte di Rimini ospitano il terzo incontro della rassegna "Rimini, che storia". Si parlerà di "RiminiSport: momenti e risultati leggendari di una città di provincia" con Gianmarco Bedetti, Andrea Cicchetti, Alberto Crescentini, Eddy Orrizzi, Elio Pari, Carlo Ravegnani, Mike Romano e altri ospiti. Conduce Betty Miranda. Saranno proposte immagini dell'Associazione Rimini Sparita col supporto della Biblioteca Civica Gambalunga.

La rassegna, che si svolge in concomitanza con la Rimini Shopping Night, è realizzata con il supporto del Comune di Rimini, in collaborazione con il Gruppo Icaro, l'Associazione Rimini Sparita e la Biblioteca Civica Gambalunga.

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