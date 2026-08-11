mercoledì 12 agosto
'Rimini, che storia' racconta le imprese sportive di una città di provincia
In foto: @Rimini Sparita
di Redazione
1 min
Mercoledì 12 agosto i giardini dei Palazzi dell'Arte di Rimini ospitano il terzo incontro della rassegna "Rimini, che storia". Si parlerà di "RiminiSport: momenti e risultati leggendari di una città di provincia" con Gianmarco Bedetti, Andrea Cicchetti, Alberto Crescentini, Eddy Orrizzi, Elio Pari, Carlo Ravegnani, Mike Romano e altri ospiti. Conduce Betty Miranda. Saranno proposte immagini dell'Associazione Rimini Sparita col supporto della Biblioteca Civica Gambalunga.
La rassegna, che si svolge in concomitanza con la Rimini Shopping Night, è realizzata con il supporto del Comune di Rimini, in collaborazione con il Gruppo Icaro, l'Associazione Rimini Sparita e la Biblioteca Civica Gambalunga.
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