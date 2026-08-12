Sta meglio il bimbo che ha rischiato di annegare in piscina a San Marino

Sta meglio il bimbo di quattro anni, ricoverato dalla scorsa domenica in terapia intensiva all'ospedale di Rimini dopo aver rischiato di annegare nella piscina del Centro Vacanze di Cailungo, a San Marino. Dal reparto di Rianimazione dell'Infermi fanno sapere che il piccolo sta bene, è sveglio e gioca. E' stato trasferito in pediatria. Il peggio dovrebbe quindi essere alle spalle.

Il bambino domenica mattina si trovava nel centro vacanze sammarinese con la famiglia, residente nella zona, quando intorno alle 11.30 era stato notato privo di sensi in acqua da alcuni turisti olandesi. I bagnanti e il bagnino di servizio avevano avviato subito le manovre di rianimazione, proseguite fino all'arrivo dei sanitari del 118 che erano riusciti a rianimarlo sul posto.

Sull'episodio indaga la Polizia Civile di San Marino. Gli agenti hanno ascoltato i testimoni e acquisito i video della videosorveglianza per ricostruire la dinamica. Informata l'Autorità Giudiziaria.