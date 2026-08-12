13enne in monopattino senza casco, targa e assicurazione. I genitori sapevano

Era a bordo di un monopattino non a norma e decisamente più veloce del consentito. A finire nei guai un ragazzino di 13 anni fermato dalla polizia locale nell'ambito dei controlli ad hoc in zona Alba a Riccione. Gli agenti hanno notato il veicolo procedere a una velocità nettamente superiore al limite consentito di 20 km/h e hanno seguito con prudenza il mezzo per poi farlo fermare a lato carreggiata. Dalle verifiche è emerso che il giovane sul monopattino aveva solo 13 anni, uno in meno di quelli necessari per guidare il mezzo. Inoltre era senza casco protettivo obbligatorio. Il veicolo era anche privo della targa e della necessaria copertura assicurativa. La polizia locale ha quindi disposto il sequestro amministrativo del monopattino, che sarà sottoposto a una perizia tecnica per accertare la presumibile alterazione della potenza del motore. Il 13enne è stato poi riaffidato ai genitori. La polizia locale sottolinea però come dai contatti per l'affidamento del minore, sia emerso come la madre fosse consapevole del fatto che il figlio circolasse con un veicolo non conforme ai requisiti di legge e privo dei presidi di sicurezza essenziali. Il suo interesse principale, stando a quanto riportato, erano le modalità per la restituzione del mezzo acquistato on-line per gli spostamenti del 13enne.

L'episodio - conclude la nota - evidenzia quanto il rischio stradale sia sottovalutato anche dai genitori che hanno un primario obbligo educativo sui figli, finalizzato al rispetto delle regole, alla tutela della salute pubblica e alla civile convivenza nella comunità.