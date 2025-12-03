“Rimini. Bellezza imperfetta”, il podcast di Spuma con Federchicca

“Conosci la cartolina: gli ombrelloni, la piadina, le spiagge affollate. Ma questa è solo la superficie”. È così che Federica Piersimoni - per tutti Federchicca - presenta il nuovo podcast di Spuma si intitola “Rimini. Bellezza imperfetta”, con tanto di claim “Ti manca il mare? Ascoltalo”. Edito da LaLaLand Srl con il patrocinio del Comune di Rimini, è scritto con la supervisione di Silvia Lanconelli. Il prossimo 5 dicembre esordirà gratuitamente su Spotify con il primo episodio, intitolato “La ricostruzione della Rimini dei sogni”.

Nomade digitale, content creator e pioniera del travel blogging con ben 53 Paesi visitati, Federchicca ha esplorato in lungo e in largo il mondo senza mai dimenticare la sua terra d’origine: Rimini. Proprio a Rimini e alla Riviera, non a caso, decide di dedicare la sua primissima esperienza come podcaster. Gli episodi di questo nuovo format - anticipato anche nella terza di copertina del magazine Spuma - raccontano la Riviera in ogni stagione: cosa succede quando se ne vanno i turisti? Chi erano davvero le persone che hanno ballato tutta la notte al Cocoricò, al Velvet? Cosa svelano i borghi dell’entroterra quando l’estate finisce? Sono domande alle quali la blogger tenterà di fornire una risposta. Ma non lo farà da sola: il primo episodio vedrà infatti la presenza di ospiti come Alessandro Giovanardi (direttore dei Musei di Rimini) e Nicola Gambetti (presidente dell'Associazione Rimini Sparita), con i quali la speaker dialogherà.

“Questa è la Riviera che non ti hanno mai raccontato e no, non è un altro podcast true crime”, preannuncia Federchicca nel trailer, già disponibile su Spotify. “Potremmo considerarlo un viaggio oltre i cliché. Interviste, storie nascoste, luoghi che hanno fatto la storia e che la stanno ancora scrivendo - prosegue -. La Rimini che conosciamo, quella degli hotel a perdita d'occhio, delle luci al neon, delle vacanze spensierate, quella Rimini lì è nata dalle macerie ed è cresciuta con una voglia matta di dimenticare, di ballare, di guardare avanti. Di questo parleremo nella prima puntata: di come si ricostruisce non solo una città ma un sogno. Di come, dalle rovine della guerra, sia nata la capitale italiana della spensieratezza. E di come questa contraddizione macerie e champagne, bunker e bikini - abbia creato una bellezza unica, stratificata, imperfetta”.

“Il progetto nasce dalla volontà di valorizzare il patrimonio storico, culturale e sociale di Rimini, offrendo uno spazio di riflessione e narrazione accessibile a tutti con ospiti di valore del mondo della cultura e delle arti della provincia di Rimini – conclude l’ideatrice - Possiamo considerarlo un’estensione del magazine Spuma, per un totale di cinque episodi che verranno pubblicati su Spotify il giorno 5 di ogni mese, da dicembre ad aprile”. Nel podcast una Riviera che non siamo abituati a immaginare. E che, proprio per questo, apprezzeremo ancora di più.

(Info: https://www.instagram.com/ federchicca/ - https://www.spuma.online/ - https://open.spotify.com/show/ 0tHZrHrBjR9DqjtmkUK8LI)