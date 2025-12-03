Via Matteotti a San Giuliano non è più al buio, ripristinata l'illuminazione

E' stato risolto il problema all'illuminazione pubblica nella zona di via Matteotti e del vicino parco sul lato di via Madonna della Scala a Rimini, dove per alcune sere i cittadini avevano lamentato problemi di incolumità e sicurezza. Segnalazioni raccolte da Claudio Mazzarino, Coordinatore Comunale Fratelli d’Italia: "Automobilisti costretti a circolare al buio, pedoni sui marciapiedi privi di sicurezza e un parco totalmente oscurato". Mazzarino ha lamentato anche l'assenza di informazioni da parte di Anthea e anche come le luci su via Padella, nel Borgo, fossero state invece immediatamente ripristinate.

"Si tratta di due cabine diverse non paragonabili", spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Mattia Morolli: quella che serve via Matteotti ha una portata decisamente maggiore. "L'intervento è avvenuto nei tempi necessari", specifica l'assessore che ricorda anche gli importanti interventi in corso da parte dell'Amministrazione Comunale per la sostituzione del 90% delle lampadine da sodio a led e la manutenzione delle mille cabine cittadine, con vantaggi in termini di efficienza e risparmi sui costi energetici.