A Riccione feste, spettacoli e creatività per il ponte di Ognissanti

In foto: @Daniele Casalboni
@Daniele Casalboni
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Mer 29 Ott 2025 11:09 ~ ultimo agg. 11:20
Per il ponte di Ognissanti Riccione propone una grande festa a cielo aperto, per il divertimento dei più piccoli ma anche di tutta la famiglia. 
Fino al 2 novembre, Villa Lodi Fé e Villa Mussolini ospitano il “Parco delle zucche – Riccione edition”, un pumpkin patch ispirato ai tipici campi americani, dove bambini – e non solo – potranno scegliere e raccogliere la propria zucca, cimentarsi nei laboratori di intaglio e decoro, partecipare ad attività ludico-didattiche e laboratori speciali, come la creazione di saponi artigianali, la pittura dal vivo e i workshop a tema Halloween. Dedicati agli scatti, gli angoli photobox in legno adornati da zucche; laghi incantati, casette degli gnomi e portoni magici in un labirinto di balle di paglia.
E ancora, gli incontri con gli animali della fattoria, i giri in pony, i giochi di una volta realizzati a mano dai ragazzi de Il Giardino dei Colori.
Il “Parco delle zucche” propone ogni pomeriggio il truccabimbi a tema e, nel fine settimana: le spettacolari bolle di sapone, il “Lampo itinerante”, lo spettacolo di burattini, il clown Zeppola, le storie magiche ad alta voce, giochi e comicità, workshop creativi di tessuti aerei. 
Il “Parco delle zucche – Riccione edition” è aperto nei feriali, dalle 14:30 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 21. L’ingresso ha un costo di 5 euro a persona, gratuito per bambini sotto i 3 anni, over 70, persone con disabilità. Nel parco è possibile scegliere e acquistare la propria zucca. Alcuni laboratori prevedono un piccolo contributo di partecipazione. Grazie a un pratico bracciale, i visitatori possono accedere liberamente sia a Villa Lodi Fé sia a Villa Mussolini.
L’evento è firmato da Il Giardino dei Colori, l’azienda agricola e fattoria didattica organizza il celebre “Villaggio delle zucche” a Vallefoglia
Non mancano aree ristoro e food truck proporranno piatti dolci e salati, con la zucca al centro del menù.
Il 30 ottobre Riccione Paese ospita dalle 15.30 alle 19 un’edizione speciale di Halloween all’insegna della sostenibilità e dell’educazione ambientale, mentre il 31 ottobre ci sarà la festa dei “Piccoli mostri in viale”, alle 15.30 in piazzetta San Martino e la “Halloween Parade” in viale Ceccarini, dalle 18.30, tra musica, luci e coreografie.

