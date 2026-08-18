A Riccione arriva l'app per gestire le esibizioni degli artisti di strada

Per gli artisti di strada a Riccione ci saranno 12 postazioni fisse dislocate in città e per esibirsi sarà necessario passare da un'app. La giunta comunale ha approvato l’aggiornamento della disciplina per le attività artistiche all'aperto, introducendo l'uso della piattaforma digitale “Openstage” .Il nuovo sistema identifica dei punti esatti in cui l’artista potrà esibirsi tramite prenotazione via app. Per accedere al circuito occorrerà registrarsi alla piattaforma gratuita che conta quasi ventimila artisti iscritti in tutta Italia e numerosi Comuni partner. L’iscrizione richiede precisi requisiti documentali e qualitativi delle performance. L’applicazione gestirà in modo trasparente l’avvicendamento degli spettacoli e disattiverà automaticamente le prenotazioni nelle aree interessate da eventi istituzionali o manifestazioni comunali.

I punti individuati sono Riccione Paese all’intersezione tra Corso Fratelli Cervi e viale Diaz, il quartiere Abissinia nel piazzale San Martino, il quadrilatero centrale tra viale Ceccarini e viale Ippolito Nievo, piazzetta del Faro, viale Gramsci, viale Ceccarini e viale Dante. Completano il circuito un’altra postazione in viale Dante, piazza Giardini al quartiere Alba, piazza Sacco Vanzetti in viale Tasso e il lungomare Goethe in zona Marano. In questi spazi si alterneranno musicisti, mimi, statue viventi, clown, giocolieri, cantastorie, ritrattisti e truccabimbi. “L'arte di strada non viene più vista come una criticità da limitare ma come una straordinaria risorsa per animare la città dodici mesi all’anno - commenta l’assessore al Turismo ed eventi Mattia Guidi -. Ci tengo a sottolineare che la mappa dei dodici punti nasce da un confronto diretto con i singoli comitati di quartiere che hanno indicato le location più giuste per il loro territorio. Attraverso una selezione qualitativa all'ingresso e una gestione digitale snella, dovremo garantire spettacoli di livello, decoro urbano e un'offerta culturale dinamica per residenti e turisti.”

Si parte con un anno di prova dopo il quale il comune valuterà l’eventuale potenziamento delle funzionalità della piattaforma e la definizione di ulteriori punti per esibirsi.