Con le sua arte ha addolcito la vita dei riminesi. Addio al pasticcere Sabatini

Se n'è andato lunedì, a 91 anni, Pietro Sabatini, per tutti "Piero", artigiano molto noto a Rimini, per oltre trent'anni ha contribuito ad addolcire la vita di riminesi e turisti che hanno frequentato la storica Pasticceria Cremeria Bar Piero di Viale Tripoli. Da Bologna Piero, che aveva lavorato per anni nella rinomata Pasticceria Impero, agli inizi degli anni 60 si era trasferito prima a Pesaro e poi a Rimini dove ha assunto il ruolo di primo pasticcere al Caffè Pasticceria Dovesi in Piazza Tre

Martiri, che tra gli anni 60 e 70 rappresentava uno dei principali punti di ritrovo cittadino. Ruolo che aveva lasciato Martino Casadei, il quale nel frattempo aveva

aperto la sua bottega artigiana determinando un punto di eccellenza in centro a Rimini. Piero in seguito ne seguì le orme aprendo insieme alla sua famiglia la prima bottega artigianale nel settore dolciario nella zona mare di Rimini, che in quegli anni stava fortemente sviluppandosi. Forte sostenitore dell'associazione artigiani, è stato insieme a colleghi ed amici pasticceri promotore di iniziative che hanno portato alla nascita dei gruppi di acquisto associati negli anni 80, al SIGEP quale evento internazionale legato al settore, e alla formazione sia quando sostenuta dai nascenti gruppi privati come la FUGAR o dalle Istituzioni, passione questa trasmessa dall'amico Maestro Pasticcere Mario Morri. Verso la fine degli anni 90 aveva lasciato l'attività gestita insieme alla moglie ed ai figli Angela ed Enrico che nel contempo si erano laureati, per dedicarsi esclusivamente alla formazione dei giovani artigiani pasticceri. Cominciò a viaggiare nel mondo, promuovendo il settore dell'artigianato dolciario emiliano romagnolo nel mondo.

Alla soglia del novant'anni si era ritirato a vita privata ma non ha mai smesso di dedicare il suo tempo alla preparazione dei dolci, soprattutto per le sue due amatissime nipotine, Gioia e Noemi, a cui era fortemente legato e che hanno rappresentato, così raccontava a tutti, la grande felicità della sua vita da nonno. L'ultimo saluto a Sabatini sarà mercoledì 19 agosto alle ore 9,30 nella sala del commiato dell’area crematoria di Rimini.