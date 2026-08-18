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IN 460 GIA' AL LAVORO

Meeting di Rimini, volontari da tutta Italia all'opera per gli allestimenti

In foto: @Meeting Rimini
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Redazione
   
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In un'edizione storica che vedrà la presenza di Papa Leone XIV, i preparativi per il Meeting di Rimini e per l'accoglienza al Pontefice sono ormai entrati nel vivo.

La manifestazione vedrà la partecipazione di 3.300 volontari provenienti dall’Italia e da tutto il mondo: il 58% ha meno di trent’anni. Ma c'è già chi è al lavoro da tempo: ben 460 sono già operativi nelle fasi di allestimento (mostre, sale, stand) e altri 80 si occuperanno del disallestimento finale.

https://www.icaroplay.it/programmi/meeting-2026-in-attesa-del-papa-gia-460-volontari-al-lavoro/

In Fiera sarà allestita una superficie complessiva di 140.000 metri quadrati (+16% rispetto al 2025). Per accogliere l’intervento di papa Leone XIV è stato realizzato il Grand Auditorium (padiglioni B7-D7) con una capienza di 10.000 posti.

Inoltre, la collaborazione istituzionale tra il Comune di Cesena e la Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS porta a Rimini tre capolavori assoluti custoditi dalla Biblioteca Malatestiana. I manoscritti membranacei del XV secolo (Enarrationes in Psalmos del 15 settembre 1452, Tractatus in Evangelium Iohannis (metà XV secolo e De civitate Dei del 10 febbraio 1450), saranno esposti all’interno della mostra “Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova. Agostino di Ippona”, curata da Costanza Penna e Monica Scholz-Zappa e saranno visti da Papa Leone XIV durante la sua visita alla manifestazione riminese.

 

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