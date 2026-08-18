Gruppo Hera, primo contratto integrativo per i dipendenti Franchini

F.lli Franchini, azienda storica del territorio riminese specializzata in impiantistica elettrica e sistemi fotovoltaici acquisita da Gruppo HERA Spa, ha sottoscritto il 15 luglio scorso il primo Contratto Integrativo Aziendale insieme alle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) e FIOM-CGIL Rimini, ponendosi l’obiettivo di coniugare la competitività aziendale con le condizioni di lavoro, migliorale ed integrare la retribuzione e il potere d’acquisto della forza lavoro nella direzione di rendere le posizioni economiche e di diritto dei dipendenti di F.lli Franchini similari a quelli dei dipendenti diretti di Hera Spa

Questo contratto integrativo mette al centro le relazioni sindacali e la volontà sindacale ed aziendale di armonizzare le posizioni economiche e di diritto dei lavoratori e lavoratrici che orbitano all’interno del Gruppo Hera. F.lli Franchini conta una cinquantina di dipendenti.

Le principali novità previste dall'accordo vedono l'introduzione di un premio annuale legato ad indicatori di Gruppo e a quattro indicatori chiave direttamente collegati all’attività svolta da F.lli Franchini la quale entità economica viene raddoppiata per l’anno 2027. Lavorat* avranno la possibilità di convertire parte del premio in servizi di Welfare, ottenendo in tal caso un'integrazione aziendale del 50% sulla piattaforma welfare, buoni spesa, benzina ecc.

Vengono aggiunti 150€ di Welfare per ciascun dipendente oltre a quanto previsto dal CCNL Federmeccanica, oltre alla formazione continua verso i lavoratori e le lavoratrici e la messa a disposizione della R.S.U. oltre alle bacheche di infomazione sindacale, di PC e stampante per le comunicazioni interne e viene garantita l'informativa annuale su andamento aziendale, andamento del mercato, investimenti in risorse umane, occupazione ma anche la pianificazione delle ferie, delle chiusure collettive e delle forme di flessibilità oraria.