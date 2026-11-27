Per gli albergatori un aggio del 2% sull'imposta di soggiorno. Ad annunciare la novità, attesa dal settore, il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi: "Un riconoscimento pari al 2% che daremo agli albergatori, a tutti quelli che riscuotono questa imposta per dar loro un rimborso del lavoro che svolgono" riporta l'edizione di oggi del Sole24Ore. Gli oneri di gestione del tributo con raccolta, registrazione, versamento e rendicontazione saranno, quindi, risarciti con un compenso del 2%. Una notizia accolta positivamente dal settore turistico, anche se la percentuale è inferiore a quel 3-5%, richiesto dagli albergatori, in cui includere anche il rimborso forfettario delle commissioni sui pagamenti elettronici. La novità potrebbe comparire sotto forma di emendamento al decreto sicurezza in discussione alla Camera. Nella riforma sarà messo nero su bianco anche un altro aspetto: la destinazione delle risorse. Una quota dell'imposta di soggiorno potrebbe, infatti, andare per la crescita professionale di chi vuole lavorare nel settore turistico e ricettivo, destinandola in particolare alla formazione dei giovani perchè - ha detto Mazzi "noi dobbiamo cercare di formare una classe di personale giovane che sia all'altezza dell'importanza che ha l'Italia nel mondo proprio sotto il profilo turistico".

Il cambiamento viene visto positivamente dal sindaco di Rimini Jami Sadegholvaad: "Guardiamo con interesse alla riforma dell’imposta di soggiorno annunciata dal ministro. Si tratta di una direzione positiva, perché riconosce concretamente il lavoro e le responsabilità che gli albergatori assumono nella gestione dell’imposta e, allo stesso tempo, può sostenere le iniziative promosse dalle associazioni di categoria per rafforzare le competenze, migliorare la qualità del lavoro e accompagnare l’evoluzione dell’offerta turistica. È un’impostazione particolarmente significativa per una realtà come Rimini, dove la collaborazione tra amministrazione, imprese e rappresentanze economiche è da sempre uno degli elementi su cui si fondano la capacità di accoglienza e la crescita del sistema turistico"

Rimini nei primi dieci mesi del 2026 Rimini ha già raggiunto 7.446.052 pernottamenti, superando il dato dell’intero 2025, pari a 7.380.304, e quello del 2024, quando erano stati 7.287.256. Rispetto ai primi dieci mesi del 2025 l’aumento è del 6,21 per cento.

"Numeri che raccontano la solidità della nostra destinazione, ma indicano anche la necessità di continuare a investire sulle professionalità e sulla qualità dei servizi, per rendere l’intero comparto più competitivo e preparato ad affrontare i cambiamenti del mercato. Attendiamo quindi di conoscere nel dettaglio i contenuti della riforma, con la disponibilità a contribuire al confronto attraverso l’esperienza maturata da una delle principali destinazioni turistiche italiane".