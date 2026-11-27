Con sentenza n. 08742/2026 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla società Diegaro srl proprietaria dell’edificio di piazzale Bornaccini a Rimini che ospita la Questura dal 2020.

La controversia legale è cominciata nel 2019 durante l'intervento di adeguamento dell'edificio, per il quale l'amministrazione comunale aveva richiesto il pagamento degli oneri urbanistici per il cambio di destinazione d'uso. Oneri per 190mila euro che la Diegaro srl sosteneva non fossero dovuti. Già un anno fa il Tar di Bologna aveva respinto questa tesi, confermando la legittimità delle richieste economiche del Comune di Rimini. Ora il Consiglio di Stato conferma questa linea, in ordine alla richiesta di pagamento degli oneri urbanistici, del contributo di costruzione e della monetizzazione dei parcheggi pubblici.

I giudici hanno rilevato la sussistenza di un cambio di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, ribadendo che la destinazione urbanistica di un immobile è determinata non dal suo utilizzo di fatto nel corso degli anni, ma "dal titolo edilizio che ha autorizzato la realizzazione del fabbricato e ne ha attestato la conformità urbanistica". Il cambio di destinazione d’uso dei piani sesto e settimo da residenza ad uffici è stato autorizzato in via definitiva, costituendo un carico urbanistico più elevato che giustifica il pagamento degli oneri.

Il Consiglio di Stato ha confermato quanto espresso dal Tar anche in merito alla richiesta di esenzione dal costo di costruzione richiesto dagli appellanti, in quanto l’intervento è stato realizzato da un soggetto privato, che mantiene la proprietà dell’immobile e lo concede in locazione al Ministero dell’Interno nell’ambito di un ordinario rapporto commerciale a scopo di lucro, senza operare sulla base di una convenzione per finalità pubbliche. Infine, la monetizzazione dei parcheggi pubblici richiesta dal Comune “deve ritenersi correttamente richiesta" poiché il maggiore carico urbanistico determina anche una maggiore dotazione di parcheggi. Il Consiglio di Stato ha condannato la società al pagamento delle spese legali.