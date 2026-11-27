Un parcheggio per disabili sul lato destro della carreggiata a pochi metri da un semaforo. La foto arrivata sui social riguarda l'incrocio di via Giangi con via Chiabrera riporta una situazione quanto meno insolita. Dall'Amministrazione Comunale di Rimini specificano però che si tratta di uno stallo realizzato in quel punto particolare proprio per una necessità specifica. Diversi utenti fanno notare che la situazione si complica laddove ci siano auto parcheggiate sul lato sinistro di quel tratto di via Giangi (che è a senso unico): sosta che a ridosso di un semaforo non è però consentita.