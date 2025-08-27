A Misano fine agosto con tanti eventi tra mare e collina

Il mese di agosto si avvia al termine ma riserva ancora diversi eventi a Misano Adriatico.

Domani sera, giovedì 28 agosto, in Piazzale Colombo a Portoverde, andrà in scena l’ultimo appuntamento della rassegna “Portoverde Fest” che vedrà protagonista Filippo Malatesta in un concerto acustico dedicato a Edoardo Bennato, con gli arrangiamenti originali dello stesso Malatesta e di Marco Capicchioni. Sul palco, insieme al cantautore romagnolo, una formazione straordinaria composta da Lucio Aiello al basso, Aldo Zangheri alla viola, Gionata Costa al violoncello e Marco Giorgi al pianoforte.

Un altro omaggio musicale molto atteso è quello in programma venerdì sera alle 21:30. Per l’ultimo appuntamento di “Friday Night” torneranno sul palco di Piazza della Repubblica i “Killer Queen”: la prima Tribute Band in Europa dei Queen è pronta ad infiammare il pubblico di Misano.

Sempre venerdì, al Parco del Sole di Misano Brasile, andrà in scena il Family Night della First Animazione, che curerà anche il Varietà in programma sabato sera in Piazza Repubblica (ore 21:30).

A Misano Monte, da giovedì a domenica, torna la tradizionale Festa del Crocifisso e della Collina con un ricco programma. Giovedì sera cinema sotto le stelle nel campo degli ulivi con la proiezione del film “Mio fratello rincorre i dinosauri”; venerdì processione religiosa e, alle 22:30, Night Party con Dj Gabry Seth. Sabato, dal pomeriggio, raduno di auto e moto d’epoca; in serata spettacolo di Nirea Danze Show e, dalle 22:00, disco music anni ’80 e’90 live con i Qluedo. Infine, domenica, Santa Messa, pranzo della festa, musica con l’orchestra della Romagna Luca Bergamini dalle 18:00 e gran finale con i fuochi d’artificio.

Domenica, infine, si balla anche al Parco del Sole di Misano Brasile con i maestri Andrea e Nicole (ore 21:30).