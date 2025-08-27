  
lavori in corso

Zona ospedale Riccione, cambia la viabilità. Su via Frosinone obbligo di svolta

In foto: viale Frosinone
viale Frosinone
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mer 27 Ago 2025 13:53 ~ ultimo agg. 14:07
Cambia la viabilità in zona ospedale a Riccione. Sono partiti i lavori di riqualificazione in viale Frosinone e tra le novità c'è anche una modifica della viabilità all’incrocio con corso Fratelli Cervi. Sarà ampliata l’aiuola centrale e sarà introdotta la svolta obbligatoria a destra in direzione della rotonda all’incrocio con viale Ceccarini.

I lavori, partiti questa mattina, mercoledì 27 agosto, riguardano il tratto compreso tra la rotonda di viale Circonvallazione e corso Fratelli Cervi. Saranno rifatti i cordoli dei marciapiedi e sarà riasfaltato il viale. Prima dell’asfaltatura, si procederà anche alla dismissione di un tratto della vecchia rete fognaria. Il termine è prevista entro il 10 settembre e durante il cantiere è interdetto il transito in viale Frosinone sulla corsia lato Rimini. 

