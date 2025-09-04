Alla Fira di Quatorg mostra celebra gli 800 anni del Cantico delle Creature
Nell’ambito della ricca edizione 2025 della Fira di Quatorg, che animerà Verucchio dal 12 al 14 settembre, prende vita un evento speciale: la mostra “Nostro Fratello d’Assisi”, allestita nella storica Sala Magnani del capoluogo. La mostra nasce per celebrare gli 800 anni del Cantico delle Creature, capolavoro poetico e spirituale di San Francesco d’Assisi.
Al centro dell’esposizione, la presenza imponente e suggestiva del Cantico ligneo dell’artista Juri Montanari: una grande scultura in legno scolpito che interpreta in modo profondo e visivamente potente le parole del Santo.
L’opera, realizzata appositamente per l’occasione, non sarà solo visibile nella sua forma completa, ma Montanari sarà presente durante i giorni della Fira per lavorare “dal vivo”, offrendo al pubblico la rara opportunità di osservare il suo processo creativo, dialogare con l’artista e – per chi lo desidera – provare a scolpire direttamente sotto la sua guida, avvicinandosi così all’antica arte della lavorazione del legno in chiave contemporanea e spirituale.
Accanto a questo cuore materico e simbolico, la mostra si apre alla narrazione illustrata con una curata selezione di tavole a fumetti dedicate alla figura di San Francesco. Realizzata in collaborazione con Cartoon Club – Festival internazionale del fumetto e del cinema d’animazione di Rimini, l’esposizione propone un affascinante viaggio visivo nella vita del Santo, attraverso le matite di grandi maestri della nona arte.
Da Dino Battaglia a John Buscema, da Altan a Gianni De Luca, da Giorgio Trevisan a Luca Salvagno, fino a molti altri autori di spicco italiani e internazionali: ogni pannello è una tessera di un mosaico che racconta la scelta radicale di Francesco, il suo amore per il creato, la forza del suo messaggio universale di pace e fratellanza.
“Nostro Fratello d’Assisi” è una mostra che unisce spiritualità, arte e cultura popolare, capace di parlare a tutti, grandi e piccoli, credenti e non, attraverso linguaggi diversi ma convergenti: la materia viva del legno scolpito e l’immediatezza del fumetto.
MOSTRA "NOSTRO FRATELLO D’ASSISI"
12-13-14 settembre 2025
Sala Magnani -Verucchio (RN)
Con la presenza dell’artista Juri Montanari all’opera
In collaborazione con Cartoon Club Rimini