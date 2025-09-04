  
in zona artigianale

Nuova caserma vigili del fuoco. La sindaca di Cattolica ottiene rassicurazioni

In foto: la visita della sindaca Foronchi alla caserma VVFF
la visita della sindaca Foronchi alla caserma VVFF
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Gio 4 Set 2025 14:41 ~ ultimo agg. 14:54
Visita della Sindaca Franca Foronchi alla caserma dei vigili del fuoco di Cattolica, dove è stata invitata dal comandante provinciale, alla presenza dell’architetto incaricato della realizzazione della nuova caserma in zona artigianale, del consigliere comunale e vigile del fuoco in servizio a Cattolica Roberto Franca e della squadra dei vigili del fuoco di Cattolica. La situazione dell'attuale stabile è compromessa.
 
La nostra attenzione è sempre alta sulla caserma della nostra città – commenta la prima cittadina -. È stato un incontro molto importante in cui abbiamo avuto rassicurazioni sullo stato di avanzamento della progettazione della nuova caserma che sorgerà nella zona artigianale di Cattolica. Abbiamo visitato l’attuale sede e preso atto di esigenze che chiedono un intervento non più prorogabile. Il lavoro del corpo dei vigili del fuoco è di fondamentale importanza per tutti noi e deve essere sempre sostenuto e valorizzato. Colto l’occasione per rivolgere di nuovo un grazie di cuore a tutti i vigili che svolgono un lavoro spesso pericoloso, anche a rischio della propria vita, per tutelare l’incolumità di tutti i cittadini e turisti”.
