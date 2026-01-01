A Cattolica countdown in piazza Roosvelt. E in mattinata bagno benaugurale

Cattolica ha salutato il 2026 con una grande festa che ha visto centinaia di persone, cittadini e turisti, ballare, cantare e vivere ogni angolo della città, in piena sicurezza e serenità. Il countdown è stato scandito dal palco in piazza Roosevelt dalla Sindaca Franca Foronchi insieme con il Vice sindaco e Assessore alla cultura Federico Vaccarini, l’Assessora al turismo Elisabetta Bartolucci. E, come sempre, anche il tradizionale tuffo di Capodanno del primo giorno di Capodanno nel tratto di spiaggia davanti a piazza Primo Maggio ha fatto il pieno di pubblico. Le festività hanno fatto registrare numeri di segno positivo sul fronte delle camere d'albergo occupate dai turisti, con un 85% di riempimento stimato nelle strutture aperte.

“È stata una notte piena di musica e divertimento, di balli e sorrisi, come una grande festa di famiglia – commentano laSindaca Franca Foronchi e l’Assessora al turismo Elisabetta Bartolucci – Vedere piazza Roosevelt così piena e vivace, dare insieme il benvenuto al 2026, in un sol coro, è sempre emozionante. Il concerto finale dei JJ Vianello&gli Intoccabili è stato l’apice del nostro Capodanno diffuso, di un’intera giornata che abbiamo voluto accompagnare con la musica con i vari dj set dislocati nel cuore del centro. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita di questo evento, ai nostri uffici comunali, agli operatori economici di Cattolica, alle forze dell’ordine che ci hanno permesso di trascorrere un po’ di ore in serenità e in sicurezza, vegliando sulla nostra incolumità. E grazie a tutti i cattolichini e cattolichine per la loro presenza, ai turisti che ci scelgono in ogni periodo dell’anno. Abbiamo cominciato il 2026 nel modo migliore, nel segno della partecipazione e della promozione della città, e vogliamo portare con noi questa energia ogni giorno, nei tanti progetti e obiettivi che ci siamo prefissati e che siamo impegnati a realizzare”.