A Santarcangelo musica e brindisi sotto l'arco di Piazzale Ganganelli

In migliaia si sono ritrovati in piazza Ganganelli e nelle vie del centro di Santarcangelo per il Capodanno in un km quadrato, arrivato all’undicesima edizione, e per DiscoBorgo. Il brindisi e gli auguri del sindaco Filippo Sacchetti e degli organizzatori sono stati accompagnati dal concerto di Margo’ 80, il gruppo romagnolo che ha dato avvio alla festa con sonorità disco-pop degli anni ’80.

Dopo la mezzanotte, è iniziato il vero e proprio Capodanno diffuso con l’intrattenimento musicale di 6 postazioni dislocale all’interno del centro: una piazza Ganganelli piena ha ascoltato le proposte dei deejay di Retropolis e del gruppo Abbronzatissima.Tante le persone che hanno affollato i locali, in particolare quelli con le ulteriori quattro postazioni musicali: Oltreborgo con il progetto artistico “Sintonica”, Caffè Commercio sarà protagonista Afrogarden – Afro story di Dj Sanco, Caffè Clementino con dj Rai e Rizla – Progetto Afrofunkeggiando e Boomerang, con Tik dj e Dibla come vocalist.

La discoteca diffusa a cielo aperto ha spento musica e luci alle 3,30: dopo che il pubblico è defluito dall’area della manifestazione, gli operatori Hera hanno iniziato la pulizia straordinaria della piazza e del borgo. Come di consueto, la manifestazione è stata presidiata, dalle 22 fino al termine della serata, anche dalla Polizia locale di vallata, con agenti appiedati e una pattuglia automunita di supporto. Non sono state rilevate particolari criticità dal punto di vista dell'ordine pubblico e della viabilità. La PL, in servizio sia su Santarcangelo che su Verucchio, non ha riscontrato particolari problemi legate alla viabilità.

“Il nostro Capodanno in un km quadrato, anche in versione Discoborgo - dichiara il sindaco Sacchetti - ha confermato ancora una volta la sua capacità di coinvolgere la comunità e le realtà limitrofe: famiglie, giovani coppie, gruppi di giovanissimi, in Piazza Ganganelli e nel nostro centro commerciale naturale ieri sera hanno ballato e si sono divertite in maniera sana migliaia di persone. Dalla musica live anni ’80-’90 che ci ha accompagnati al countdown ai dj set, l’afro, Abbronzatissima, ogni persona ha trovato la musica preferita e la colonnina di mercurio intorno agli zero gradi la piazza non ha frenato la voglia di Capodanno. Un bellissimo tuffo nel 2026 che si apre oggi e in cui continueremo a lavorare per la comunità e insieme alla comunità per una Santarcangelo sempre più del buon vivere e degli eventi di qualità”.