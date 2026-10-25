A Cattolica al via lavori di riqualificazione stradale per 300mila euro

Al via a Cattolica i lavori di rifacimento delle asfaltature e di riqualificazione urbana di via Mascagni, via Dottor Ferri, piazza Ermete Re e via Volta, per un investimento complessivo di 300mila euro. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi. Interventi articolati che puntano a migliorare la sicurezza stradale e pedonale, ripristinare le condizioni ottimali delle pavimentazioni e rendere gli spazi pubblici più funzionali e accessibili per residenti, studenti e utenti della strada.

Gli interventi nel dettaglio (dall'Amministrazione Comunale di Cattolica)

Via Mascagni: nuova banchina pedonale e illuminazione pubblica

L’intervento prevede il rifacimento dello strato di usura della carreggiata e la riorganizzazione della sezione stradale, con la realizzazione di una banchina pedonale protetta della larghezza di 1,5 metri. È inoltre prevista l’installazione ex novo dell’impianto di pubblica illuminazione nel tratto che attualmente ne è sprovvisto, così da migliorare la visibilità e le condizioni di sicurezza per chi percorre la strada.

Via Dottor Ferri: risanamento dei tratti interessati da cedimenti

I lavori non riguarderanno soltanto il rifacimento della pavimentazione superficiale, ma anche la bonifica del sottofondo nei punti interessati da cedimenti strutturali. Le operazioni comprenderanno gli scavi, la stesa di misto granulare stabilizzato e la successiva rullatura, per ripristinare la solidità della sede stradale e garantire una maggiore durabilità dell’intervento.

Piazza Ermete Re: sicurezza e decoro all’ingresso della scuola primaria

In piazza Ermete Re si interverrà sul ripristino della pavimentazione e del decoro dell’ingresso pedonale della piazza, un punto particolarmente importante per la sicurezza degli studenti che frequentano la scuola primaria Repubblica. Anche in questo caso, oltre al rifacimento dell’asfalto, è prevista la bonifica strutturale del sottofondo nei punti necessari, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza dell’area e restituire decoro a uno spazio di accesso quotidianamente utilizzato da famiglie e bambini.

Via Volta: riqualificazione di carreggiata e marciapiedi, con nuove soluzioni per la sicurezza ed eliminazione delle barriere architettoniche che impediscono il normale transito pedonale

Via Volta sarà interessata da una riqualificazione complessiva del manto stradale e dei marciapiedi, accompagnata dalla realizzazione di nuove aiuole e dall’introduzione di dispositivi di protezione Sicur Bike. Il progetto prevede l’inserimento di cordoli flessibili per delimitare le aiuole, progettati per assorbire gli urti e contribuire a migliorare la sicurezza dei ciclisti lungo la carreggiata. È inoltre prevista la sostituzione delle alberature con essenze dotate di un apparato radicale non invasivo, compatibile con la sede urbana, per limitare le interferenze con le pavimentazioni, eliminando così le barriere architettoniche che impediscono il normale transito pedonale, e favorire una migliore convivenza tra verde pubblico e infrastrutture.

L’avvio dei lavori è previsto entro novembre 2026, con l’apertura simultanea dei tre cantieri, mentre la conclusione degli interventi è programmata per la primavera del 2027.