  
Indietro
menu
menu

per ragione politiche

Segretario del PD di Montescudo-Montecolombo denuncia aggressione

di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Gio 20 Nov 2025 19:03 ~ ultimo agg. 19:32
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Il segretario del Pd di Montescudo-Monte Colombo Valter Ciabochi ha denunciato di essere rimasto vittima di un atto di violenza. Le motivazioni, secondo quanto riportato dal Circolo PD di Montescudo-Montecolombo, sarebbero da ricondurre ad acredini per battaglie politiche condotte da Ciabochi alcuni fa.

Ciabochi ha presentato denuncia ai Carabinieri ed ha raccontato di essere stato inseguito in automobile da Passano di Coriano a San Savino di Montescudo-Monte Colombo, per poi essere gettato a terra e ferito da due due aggressori che lo avrebbero anche insultato. Un ragazzo, che stava acquistando sigarette dal distributore automatico di un vicino bar, si è accorto di quanto stava accadendo e questo avrebbe evitato che i fatti degenerassero ulteriormente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Riccione e l'ambulanza. Valter Ciabochi è stato visitato e medicato al Pronto soccorso. A raccontare l'accaduto il Circolo del Partito Democratico di Montescudo-Monte Colombo che esprime "la propria solidarietà e pieno sostegno all'amico e compagno segretario".

Il PD provinciale di Rimini esprime per voce della segretaria Giulia Corazzi "piena vicinanza a Valter Ciabochi, segretario del Circolo Pd Montescudo-Monte Colombo per la grave aggressione subita nei giorni scorsi. Si tratta di un episodio inaccettabile, che colpisce non solo una persona perbene ma un membro della nostra comunità. Speriamo che le autorità competenti possano accertare rapidamente e con chiarezza tutti i fatti e le responsabilità, affinché sia fatta piena luce sull’accaduto. Nessuna forma di violenza o intimidazione è tollerabile per questo caro Valter, tutta la comunità del Pd di Rimini è al tuo fianco".
Altre notizie
Il CCU riunito a Cesena
focus sulle bertola

Disagi nel trasporto scolastico. Il comitato Utenti a confronto con AMR e Start
di Redazione
repertorio
i rischi delle chat hot

La ragazza che chiedeva video intimi era un estorsore. Condannato per il ricatto
di Redazione
stampatore
percorso per diplomati

"Tikedo Master": un'academy per formare nuovi stampatori
di Redazione
Fiera dell'Oliva di Coriano
il 22 e 23 novembre

A Coriano torna la Fiera dell'Oliva. Due giorni tra degustazioni e tradizioni
di Redazione
repertorio (@newsrimini)
termometro in discesa

In arrivo un fine settimana con pioggia, vento e possibili nevicate in collina
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO