Segretario del PD di Montescudo-Montecolombo denuncia aggressione

Il segretario del Pd di Montescudo-Monte Colombo Valter Ciabochi ha denunciato di essere rimasto vittima di un atto di violenza. Le motivazioni, secondo quanto riportato dal Circolo PD di Montescudo-Montecolombo, sarebbero da ricondurre ad acredini per battaglie politiche condotte da Ciabochi alcuni fa.

Ciabochi ha presentato denuncia ai Carabinieri ed ha raccontato di essere stato inseguito in automobile da Passano di Coriano a San Savino di Montescudo-Monte Colombo, per poi essere gettato a terra e ferito da due due aggressori che lo avrebbero anche insultato. Un ragazzo, che stava acquistando sigarette dal distributore automatico di un vicino bar, si è accorto di quanto stava accadendo e questo avrebbe evitato che i fatti degenerassero ulteriormente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Riccione e l'ambulanza. Valter Ciabochi è stato visitato e medicato al Pronto soccorso. A raccontare l'accaduto il Circolo del Partito Democratico di Montescudo-Monte Colombo che esprime "la propria solidarietà e pieno sostegno all'amico e compagno segretario".