"Tikedo Master": un'academy per formare nuovi stampatori

Formare figure specializzate e qualificate da inserire in azienda con l’obiettivo di ridurre il gap fra domanda ed offerta di lavoro e creare nuove opportunità per l’occupazione. Con questa idea nasce “Tikedo Master”, un’academy realizzata in collaborazione fra Assoform Romagna, l’ente di formazione di Confindustria Romagna punto di riferimento per l'offerta di soluzioni aziendali o interaziendali per formare adeguatamente il personale, Umana, tra le principali Agenzie per il

Lavoro in Italia, e Tikedo Label Group. Un percorso per diplomati - della durata di 480 ore, suddivise in lezioni teoriche ed esperienza in azienda - strutturato sulle esigenze di Tikedo e finanziato dal fondo Forma.Temp. L’obiettivo dell’academy è quello di formare nuovi stampatori autonomi su linee flexografiche negli

stabilimenti del Gruppo, distribuiti su varie province italiane da Nord a Sud.

Nel mese di ottobre si è tenuta con successo la prima fase. I partecipanti, suddivisi nelle sedi del Gruppo, hanno seguito 40 ore di formazione in presenza a Santarcangelo di Romagna (RN) – sede centrale di Tikedo Label Group - e 40 ore da remoto. A tenere le lezioni sono stati docenti interni al Gruppo Tikedo e formatori esterni, tra cui clienti e fornitori del gruppo, ed esponenti di Assoform Romagna e Umana Forma. Durante la settimana in presenza i partecipanti hanno avuto la possibilità di visitare lo stabilimento di Santarcangelo, dove hanno potuto conoscere da vicino le attività e i processi produttivi di Tikedo.

Dopo la prima fase d’aula, i partecipanti proseguiranno il percorso di formazione on the job, con la possibilità di inserimento con contratto di apprendistato nei rispettivi stabilimenti del Gruppo Tikedo. Sullo stesso modello partiranno prossimamente altri progetti.