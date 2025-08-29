A 50 anni da Profondo Rosso Rimini dedica un luogo a Clara Calamai

Cosa unisce forse il più famoso film horror del cinema italiano, che proprio in questi giorni celebra i fasti dei suoi 50 anni, a Rimini? Una donna, un’attrice che a sua volta tra pochi giorni, l’8 settembre per l’esattezza, verrà onorata dalla sua città adottiva con l’intitolazione della rotatoria tra via Popilia e via Beltramini. Il suo nome è Clara Calamai: una diva eterna. A ricordarlo l'assessore alla cultura Michele Lari.

"Nel 1975 - spiega - usciva ‘Profondo Rosso’, capolavoro slasher di Dario Argento che, a suon di incassi record allora e successivi omaggi cinefili da tutto il mondo, è la pellicola che più ha spaventato tre generazioni di italiani nell’ultimo mezzo secolo. Nonostante le pochissime pose, tra i volti iconici di quel film spicca Clara Calamai : indimenticabile il suo volto spiritato, riflesso nello specchio a svelare (spoiler!!!) finalmente il sadico serial killer".

E Clara Calamai ha avuto una vicenda umana e professionale singolare, che un giorno ha incrociato proprio Rimini. "Inizialmente diva del cinema autarchico (il primo nudo sul grande schermo fu il suo, nel 1941), quindi protagonista di una pietra miliare del neorealismo come ‘Ossessione’ di Luchino Visconti, infine al tramonto della carriera viso e corpo (e mani guantate) per ‘Profondo Rosso’, Calamai si spense a Rimini, dove ormai risiedeva da anni, nel 1998, accompagnata dalle amorevoli cure del nipote Marino Bonizzato. ‘Zia Clara’ era appunto il titolo di una bella e curiosa mostra, organizzata alla Galleria dell’Immagine nel 2022, che esponeva foto, quadri, oggetti appartenuti alla diva. Clara Calamai riposa al Cimitero di Rimini e a segnare quel luogo sta una stele".