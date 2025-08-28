800 ragazzi in partenza per il campo di settembre promosso dall'AC

Sono anche quest’anno circa ottocento i giovanissimi delle scuole superiori che sono pronti a partire per “Campo di Settembre”, il Camposcuola promosso dal Settore Giovani dell’Azione Cattolica di Rimini. Sono 11 le strutture dell’arco alpino che saranno “invase” dai giovani riminesi, dal 31 agosto al 6

settembre, provenienti da 22 parrocchie. Ad accompagnare i ragazzi ci saranno circa 20 sacerdoti e 180 tra educatori e volontari del personale di cucina che anche quest’anno hanno scelto di dedicare le proprie ferie e vacanze settembrine alla cura e all’animazione dei giovanissimi riminesi dell’AC in montagna. Giochi, escursioni, catechesi, serate, incontri, veglie, Messe, preghiere, servizi: questo aspetterà i ragazzi la prossima settimana.

Il tema scelto dall’associazione diocesana per il camposcuola 2025 è “Koinonia”, dal greco “comunione”: il brano dei due Discepoli di Emmaus farà da sfondo all’itinerario formativo di quest’anno che verterà su tre momenti della vicenda raccontata da Luca, il momento dell’accompagnamento di Gesù ai Discepoli, quello della comunione nello spezzare il pane alla locanda e il momento della testimonianza nel rientro gioioso a Gerusalemme.

Anche il Vescovo mons. Nicolò Anselmi, accompagnato dal Presidente Diocesano Alberto Cavalli, dall’assistente Unitario don Gabriele Gozzi, dall’assistente del Settore Giovani don Davide Arcangeli e dai vicepresidenti del Settore Giovani Leonardo Malavasi e Filippo Pasquini, visiterà le case del Camposcuola, da lunedì 1 a giovedì 6 settembre, portando l’abbraccio e il sostegno della Chiesa e dell’Associazione diocesana all’ormai cinquantennale iniziativa dell’Azione Cattolica.

Al termine del camposcuola, giovedì 11 settembre, presso la spiaggia “Beky Bay” a Igea Marina, si terrà un momento di incontro post-campo per tutti i partecipanti, con video, ospiti e musica.



Ecco gli abbinamenti delle parrocchie che condivideranno il Camposcuola nelle loro rispettive strutture quest’anno: Santarcangelo-San Vito a “Colonia Alpina” a Calalzo (BL); San Raffaele e Centro Storico al “Castello di Mirabello” a Lorenzago (BL); Crocifisso e Morciano a “Casa San Domenico Savio” a San Marco Palus di Auronzo (BL); Cattolica e San Giovanni in Marignano a “Colonia Feltrina” al passo Cerreda (TN); Igea Marina, Bellaria e Bordonchio a “Casa Piz Meda” a Moena (TN); Vergiano-Spadarolo, San Gaudenzo e il triennio di Villa Verucchio a “Casa Alpina salesiana” a Santa Fosca (BL); Rivazzurra, Miramare, Torre Pedrera e il biennio di Villa Verucchio all’albergo Meransnerhof a Maranza (BZ); San Giuliano, Grotta Rossa, Rivabella e Poggio Torriana a “Casa alpina Stimmatini” a Malosco (TN); Coriano all’Hotel Gioan di Lizzola (BG); Riccione Fontanelle al “Soggiorno Alpino san Filippo Neri” Carbonare di Folgaria (TN) nella settimana successiva, Savignano alla "Pensione Rotbach” in Valle Aurina (BZ) la settimana precedente.