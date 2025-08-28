  
Nuovi rilievi Arpae. La Riviera romagnola torna tutta balneabile

Gio 28 Ago 2025
In Emilia-Romagna tutta la Riviera è tornata balneabile. I risultati del campionamento aggiuntivo fatto da Arpae, hanno sancito il rientro nella norma anche del punto Torre Pedrera – Brancona nel Comune di Rimini. Verrà quindi ritirata la relativa ordinanza di non balneabilità. Ad oggi, giovedì 28 agosto, tutti i 17 tratti del litorale che risultavano non balneabili a causa delle piogge dei giorni scorsi sono tornati nella norma.

