nuovo campionamento
Nuovi rilievi Arpae. La Riviera romagnola torna tutta balneabile
In foto: repertorio
di Redazione
1 min
Gio 28 Ago 2025 17:10 ~ ultimo agg. 17:15
In Emilia-Romagna tutta la Riviera è tornata balneabile. I risultati del campionamento aggiuntivo fatto da Arpae, hanno sancito il rientro nella norma anche del punto Torre Pedrera – Brancona nel Comune di Rimini. Verrà quindi ritirata la relativa ordinanza di non balneabilità. Ad oggi, giovedì 28 agosto, tutti i 17 tratti del litorale che risultavano non balneabili a causa delle piogge dei giorni scorsi sono tornati nella norma.
Altre notizie
Madonna della sana convivenza
A Maiolo arriva una statua per denunciare gli allevamenti intensivi
di Redazione
Nuova manifestazione
Curva Est: "E ora chi salverà il Rimini da questa morte annunciata?"
di Icaro Sport
Torneo nazionale Open maschile
Al via l'Open al CT Cicconetti: Ravaioli e Filippi sono i primi due del seeding
di Icaro Sport
Meteo Rimini