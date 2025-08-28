Ladro sfacciato colpisce in hotel, rubati computer e soldi

Verso ora di pranzo, erano le 13 e 3 minuti, è entrato come se fosse un normale cliente nell'hotel Principe di viale Regina Elena a Rimini e, sfruttando una brevissima assenza del receptionist, si è diretto nella stanza adibita ad ufficio dalla quale ha rubato un computer portatile della Apple e la borsa della proprietaria con all'interno documenti, 300 euro in contanti e altri oggetti personali. Poi, con assoluta indifferenza, si è allontanato e ha fatto perdere le sue tracce.

Il furto, però, è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza dell'hotel, che ritraggono il ladro (un uomo con una vistosa maglia multicolore, pieno di braccialetti e con la testa rasata ad eccezione di un ciuffo centrale) uscire con il bottino in bella mostra. Ora quelle immagini sono nelle mani dei carabinieri di Rimini, al lavoro per risalire allo sfacciato responsabile.

"Non è tanto il valore del colpo - spiega Valentina Paloschi, che insieme alla sorella Giulia è proprietaria del pet hotel a tre stelle - quanto il fatto che nel computer c'è tanto del mio lavoro, oltre a buona parte della mia vita privata. La speranza è che il ladro, una volta resosi conto che il portatile è inutilizzabile causa password, lo abbandoni da qualche parte. Se qualcuno dovesse per caso trovarlo, gli sarei enormemente grata se me lo restituisse".

Valentina, purtroppo, non è nuova a furti del genere: "In passato ne abbiamo subìti anche di più ingenti, mediamente ne contiamo almeno uno ogni estate", ci spiega al telefono quasi rassegnata. "La rabbia al momento è tanta, passerà... ".