la prima volta al mare

Gruppo di scout ucraini accolti a Rimini. Gemellaggio con i lupetti di Bellariva

In foto: L'incontro dei lupetti ucraini e riminesi con il Vescovo
L'incontro dei lupetti ucraini e riminesi con il Vescovo
di Redazione   
Gio 28 Ago 2025 17:34 ~ ultimo agg. 17:56
Sono a Rimini da alcuni giorni i bambini e i ragazzi di un gruppo scout proveniente dall'Ucraina. Ad accoglierli gli adulti del movimento scoutistico riminese appartenenti al Masci. Si tratta per loro di una occasione preziosa per vivere un periodo lontano dalla guerra, ma anche per visitare la città, andare al mare e passare momenti di condivisione con altri scout. E' nato un vero e proprio gemellaggio con i lupetti riminesi che hanno la loro sede nella parrocchia di Bellariva: i due gruppi e i loro capi hanno giocato insieme e partecipato alla messa, presieduta dal Vescovo Monsignor Nicolò Anselmi e concelebrata dal parroco don Mathieu Malick Faye.

Nella mattinata di giovedì gli scout ucraini sono stati in residenza comunale a Rimini, dove sono stati accolti dall'assessore alla protezione sociale Kristian Gianfreda che li ha accompagnati anche a far visita al teatro Galli: "Ho incontrato con tanta emozione il gruppo di giovani ragazze e ragazzi ucraini, accolti dal gruppo Masci di Rimini per un soggiorno di vacanza, lontani per un breve spazio di tempo, da una quotidianità di guerra. Molti di loro hanno visto per la prima volta il mare a Rimini. Una delle accompagnatrici, visibilmente emozionata, mi ha semplicemente detto che "non riusciamo capire come nel XX secolo sia ancora possibile ci siano guerre".

