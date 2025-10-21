  
Svelata l'immagine

"È qui la festa!”. Cecchetto rilancia la Romagna dei Capodanni diffusi

In foto: il claim del capodanno 2025
il claim del capodanno 2025
di Redazione   
Mar 21 Ott 2025 16:22 ~ ultimo agg. 16:35
E' già iniziato il conto alla rovescia per il Capodanno 2025 e la Romagna svela la nuova immagine per lanciare l'evento. Ancora top secret il palinsesto degli eventi che, a quanto pare, seguiranno però un canovaccio ormai consolidato: quello dei capodanni diffusi. "E' qui la festa!" sarà invece il claim pensato da Claudio Cecchetto. E' quanto emerge dopo la riunione congiunta del Consiglio di Amministrazione e della Cabina di Regia di Visit Romagna, alla presenza del presidente Jamil Sadegholvaad e del direttore Chiara Astolfi.

La nuova immagine è stata pensata per essere declinata in modo dinamico sui canali digitali, nelle affissioni e nei materiali promozionali dei singoli Comuni. Sarà accompagnata da un video pensato per i social e le piattaforme web dove Cecchetto, ambassador di Visit Romagna, ricorderà a tutti che la festa è in Romagna.

Il claim “È qui la festa!” by Claudio Cecchetto, sarà arricchito da un vero e proprio “menù di Capodanni” con tutte le proposte all’insegna della musica, delle tradizioni natalizie, dei grandi eventi diffusi, dell’enogastronomia, del relax, dell’arte. Da qui anche la scelta del sottotitolo “I Capodanni di Romagna” a sottolineare la vocazione di evento diffuso, che coinvolgerà tutte le province della Romagna ma anche tutte le tipologie di pubblico.

Ci sarà poi una data simbolica che segnerà l’avvio delle accensioni luminose e ogni località gestirà la propria cerimonia inaugurale secondo tempi e modalità differenti. Il programma comprenderà mercatini, presepi artistici e di sabbia, piste di pattinaggio sul ghiaccio, sculture luminose, videomapping, concerti, spettacoli, fuochi d’artificio, escursioni naturalistiche, visite nei borghi e nei castelli, eventi benessere e soggiorni tematici, in un calendario costruito per durare oltre la notte di San Silvestro. 

Le festività invernali in Romagna coinvolgeranno anche musei, teatri, biblioteche, castelli, parchi tematici e strutture termali, ognuno con proposte pensate per pubblici diversi. Verranno valorizzati percorsi per famiglie con bambini, attività per gli amanti dell’enogastronomia e del benessere, esperienze per chi cerca ritmi slow e contatto con la natura, fino ad arrivare ai grandi eventi musicali nelle diverse località che diventeranno un dance floor a cielo aperto.

