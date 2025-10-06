  
Deve scontare sei anni

53enne ricercato da quattro anni, arrestato a Cattolica

In foto: Polizia di Stato
di Redazione   
Lun 6 Ott 2025 11:36 ~ ultimo agg. 11:42
Erano le 23 del primo ottobre quando, nel corso di un servizio di vigilanza stradale, un equipaggio della Polizia di Stato ha fermato un veicolo con targa rumena nel territorio di Cattolica. A bordo c'era un italiano di 53 anni, originario della provincia dell'Aquila, che era ricercato dal 2021 a seguito di un ordine di carcerazione dell’Autorità Giudiziaria di Trieste. L'uomo era stato condannato a 6 anni per ricettazione. Accompagnato negli Uffici della Questura di Rimini, il 53enne è stato sottoposto ad identificazione e poi condotto nella casa Circondariale dei Casetti.

