La Banda città di Rimini al Galli per il concerto della Festa della Repubblica

Martedi 2 giugno alle 21 il teatro Galli di Rimini ospita la Banda città di Rimini diretta dal maestro Jader Abbondanza per il concerto in occasione della Festa della Repubblica e per il voto alle donne. Il 1946, infatti, segna una doppia svolta nella storia italiana: la conquista definitiva del suffragio e l'inizio della

stagione repubblicana. In primavera le donne votano per la prima volta alle elezioni amministrative, ma è il 2 giugno, con il referendum istituzionale e l'elezione dell'Assemblea Costituente, che diventano protagoniste della vita democratica del Paese. Le Madri Costituenti contribuiscono in modo decisivo alla

definizione dei diritti, dei doveri e dei valori fondanti della Repubblica.

Il concerto rientra nei festeggiamenti promossi per l’80° della Repubblica dal Comune di Rimini e dalla Prefettura e sarà proprio l’assessora alle politiche giovanili Francesca Mattei a introdurre il programma musicale: Inno d'Italia, Tannhauser grand march, Aroldo sinfonia, Un americano a Parigi, Dies Irae, La Maschera di Zorro, Disney Fantasy, Amarcord, A Tribute to Ray Charles, Inno Europeo. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.