17 milioni in opere pubbliche. A Riccione approvato bilancio 2024

Opere pubbliche, interventi nel sociale e riduzione del debito. Il Consiglio comunale di Riccione ha approvato il Bilancio Consolidato 2024, il primo anno della legislatura in cui l’amministrazione comunale ha operato per dodici mesi consecutivi (nel 2022 era entrata in carica in giugno, nel 2023 per 5 mesi c’era stato il commissariamento). Si registra un utile complessivo di circa 1,7 milioni di euro, un aumento dei ricavi, la crescita del patrimonio comunale e una riduzione del debito. Anche le partecipate Geat e New Palariccione vedono aumenti di fatturato.

Nel 2024 sono stati spesi 17,2 milioni di euro in conto capitale, in opere pubbliche; tra questi il primo stralcio di viale Ceccarini e la riqualificazione del Lungomare Sud. Anche i cantieri ereditati, come il Museo del Territorio, lo Spazio Tondelli, l’Ex Mattatoio e l’ampliamento dello Stadio del Nuoto, hanno ricevuto fondi per andare avanti.

Sono stati destinati al sociale 2,2 milioni di euro di fondi comunali, di cui oltre 400 mila euro erogati direttamente ai cittadini in condizione di maggiore difficoltà. Anche le agevolazioni Tari hanno raggiunto il valore più alto di sempre, con 207 mila euro di contributi. L’attenzione al sociale si traduce inoltre in interventi su scuole, centri di buon vicinato e strutture come la Residenza Pullè, per rafforzare i servizi e rendere più accoglienti gli spazi dedicati alle persone.

"Il Bilancio consolidato 2024 rappresenta la prova concreta della visione politica che guida questa amministrazione – ha dichiarato la sindaca Daniela Angelini –. Non si tratta solo di numeri, ma di scelte che mettono le persone al centro: dal sociale agli investimenti pubblici, dalla sicurezza urbana alla cultura, passando per l’innovazione digitale e la pianificazione del territorio. Ringrazio sentitamente l’assessore al Bilancio Alessandro Nicolardi, la dirigente Cinzia Farinelli e tutti i dipendenti del settore per il grande lavoro svolto".