  
Indietro
menu
menu

arrestato dai carabinieri

Spacciava tra gli hotel di Bellariva, con in tasca un coltello a serramanico

In foto: repertorio
repertorio
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mer 17 Set 2025 14:10 ~ ultimo agg. 14:32
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Mentre stazionava nelle vicinanze di alcuni hotel di Bellariva è stato avvicinato da un paio di persone che, dopo, un breve scambio si sono velocemente allontanate. Un via vai che ha insospettito i carabinieri impegnati, nella serata di martedì, in alcuni controlli in zona sud. I militari hanno deciso di fermare il giovane, un 31enne tunisino, e l'uomo e la donna che lo avevano appena incontrato. Addosso a questi ultimi sono state trovate dosi di cocaina ed eroina, che avevano appena comprato. Allo spacciatore, tra perquisizione personale e dell'alloggio, sono stati sequestrati 30 grammi tra eroina e cocaina e una dose di hashish, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 1.000 euro ritenuti proventi illeciti. Con sé l'uomo aveva anche un coltello a serramanico con
lama di 7 cm e una tessera sanitaria rubata, intestata ad una persona che ad agosto ne aveva denunciato il furto.
Il 31enne è stato arrestato e portato nelle camere di sicurezza dei Carabinieri in attesa del giudizio direttissimo, previsto per oggi.

Altre notizie
20 e 21 settembre

Natura, arte e cultura per la versione autunnale di Giardini d'Autore
di Redazione
La locandina
Promozione sport giovanile

“Back to Sport”: pubblicato l’elenco delle discipline sportive che aderiscono
di Icaro Sport
repertorio
prevista nuova proroga

Lunga vita ai dehors: pandemia finita da anni ma resteranno almeno fino al 2027
di Redazione
Jamil Sadegholvaad
Proposta di emendamento

Imposta di soggiorno a supporto della sicurezza. Inviata la lettera la ministro
di Redazione
Giornate di Polizia Locale
organizzate da Gruppo Maggioli

Al via a Riccione le 44° Giornate di Polizia Locale. Attesi 2.500 partecipanti
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO