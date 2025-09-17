Spacciava tra gli hotel di Bellariva, con in tasca un coltello a serramanico

Mentre stazionava nelle vicinanze di alcuni hotel di Bellariva è stato avvicinato da un paio di persone che, dopo, un breve scambio si sono velocemente allontanate. Un via vai che ha insospettito i carabinieri impegnati, nella serata di martedì, in alcuni controlli in zona sud. I militari hanno deciso di fermare il giovane, un 31enne tunisino, e l'uomo e la donna che lo avevano appena incontrato. Addosso a questi ultimi sono state trovate dosi di cocaina ed eroina, che avevano appena comprato. Allo spacciatore, tra perquisizione personale e dell'alloggio, sono stati sequestrati 30 grammi tra eroina e cocaina e una dose di hashish, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 1.000 euro ritenuti proventi illeciti. Con sé l'uomo aveva anche un coltello a serramanico con

lama di 7 cm e una tessera sanitaria rubata, intestata ad una persona che ad agosto ne aveva denunciato il furto.

Il 31enne è stato arrestato e portato nelle camere di sicurezza dei Carabinieri in attesa del giudizio direttissimo, previsto per oggi.