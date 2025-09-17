  
Indietro
menu
menu

20 e 21 settembre

Natura, arte e cultura per la versione autunnale di Giardini d'Autore

di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Mer 17 Set 2025 13:48 ~ ultimo agg. 13:58
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Chi nel prossimo fine settimana (20 e 21 settembre) parteciperà a Giardini d’Autore avrà una certezza: l’autunno non è affatto la stagione in cui mettere da parte i guanti da giardinaggio e abbandonare il desiderio di avere terrazzi e cortili fioriti e rigogliosi. Vivaisti provenienti da tutta Italia si preparano a profumare la corte di Castel Sismondo, piazza Malatesta e l’Arena Francesca da Rimini con le loro installazioni botaniche. Tra le  protagoniste indiscusse di questo periodo dell’anno le echinacee, le graminacee, le bacche ornamentali, ma anche dalie, ortensie, zucche, aceri, piante acquatiche e piante tropicali. Spazio anche alle proposte di artigiani, designer del verde e aziende agricole. Per chi ha voglia di sporcarsi le mani sono in programma  laboratori di giardinaggio ma anche corsi di decorazione. Per i più piccoli torna lo spazio Giardini Kids, dove la natura diventa l’occasione per imparare. Questa edizione autunnale è accompagnata da una affascinante novità: sabato Giardini d’Autore, infatti, si tufferà nelle atmosfere regency con un evento firmato dal Club Sofà and Carpet di Jane Austen che, poi, domenica avrà una seconda giornata a Villa Lodi Fè di Riccione. Letture tratte da orgoglio e pregiudizio, il the delle cinque, danze d’epoca al teatro Galli e acconciature a tema faranno entrare nel mondo della romanziera inglese. Grazie alla collaborazione con l’Ufficio Pari Opportunità della Provincia e numerose associazioni del territorio ci saranno incontri e attività per promuovere il rispetto dell’ambiente e degli esseri vivente. Nel circuito della kermesse anche la mostra in corso Palazzi dell’Arte con le immagini di Marco Pesaresi e il giardino del Part, naturale appendice degli spazi dell’evento.

Altre notizie
La locandina
Promozione sport giovanile

“Back to Sport”: pubblicato l’elenco delle discipline sportive che aderiscono
di Icaro Sport
repertorio
prevista nuova proroga

Lunga vita ai dehors: pandemia finita da anni ma resteranno almeno fino al 2027
di Redazione
Jamil Sadegholvaad
Proposta di emendamento

Imposta di soggiorno a supporto della sicurezza. Inviata la lettera la ministro
di Redazione
Giornate di Polizia Locale
organizzate da Gruppo Maggioli

Al via a Riccione le 44° Giornate di Polizia Locale. Attesi 2.500 partecipanti
di Redazione
il tratto 6 del Parco del Mare
Il nuovo lungomare

Parco del Mare: istituita l'area pedonale Murri, a fine mese concluso tratto 7
di Redazione
FOTO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO