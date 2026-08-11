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l'evento del 22 agosto

Pass, magliette e gadget. Grande fermento in Diocesi per l'arrivo del Papa

In foto: @Newsrimini
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A dieci giorni dalla visita pastorale di Papa Leone XIV a Rimini c'è grande fermento nelle sale che si affacciano sul giardino del Duomo, che sono diventate il punto di riferimento per pellegrini e volontari. E’ un via vai continuo nei locali della diocesi per la distribuzione dei pass ai pellegrini, delle stole ai preti e del materiale ai volontari che li renderà riconoscibili il 22 agosto quando Rimini accoglierà papa Leone. Ci sono anche i gadget, cappellini e magliette, che rimarranno come segno della storica giornata.

https://www.icaroplay.it/programmi/pass-magliette-e-gadget-grande-fermento-in-diocesi-per-larrivo-del-papa/
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