Pass, magliette e gadget. Grande fermento in Diocesi per l'arrivo del Papa

A dieci giorni dalla visita pastorale di Papa Leone XIV a Rimini c'è grande fermento nelle sale che si affacciano sul giardino del Duomo, che sono diventate il punto di riferimento per pellegrini e volontari. E’ un via vai continuo nei locali della diocesi per la distribuzione dei pass ai pellegrini, delle stole ai preti e del materiale ai volontari che li renderà riconoscibili il 22 agosto quando Rimini accoglierà papa Leone. Ci sono anche i gadget, cappellini e magliette, che rimarranno come segno della storica giornata.

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