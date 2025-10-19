103° compleanno: oggi 'Sogna Riccione sogna', musica e il taglio della torta

Sabato 18 ottobre, il programma degli eventi per il 103° compleanno di Riccione ha proposto Ciocopaese e gli spettacoli a Riccione Paese, con lo show dei Moka Club in piazza Unità. Oggi, domenica 19 ottobre, il culmine delle celebrazioni in piazzale Ceccarini con l'evento "Sogna Riccione Sogna" (dalle 15:30) e, a seguire, il tradizionale taglio della torta in Paese alle ore 18:30.

L'evento Sogna Riccione Sogna”, ospitando un grande laboratorio urbano aperto e creativo tra concerti, live painting e performance. L’evento si aprirà alle 15:30 con la presentazione di Icaroteche, il primo archivio digitale interattivo della Romagna, accompagnato dalle clip e dalla musica dal vivo del pianista Massimiliano Rocchetta.

Il pomeriggio prosegue con le performance musicali di Musicantiere, Giocamusica e dell’Istituto Musicale di Riccione, accompagnate dall’azione artistica dal vivo degli studenti del Liceo Volta–Fellini, con disegni e collage proiettati su ledwall. I visual nascono dal percorso laboratoriale condotto insieme agli artisti Andrea Mantani e Floppino.

Come da tradizione, gli studenti dell’Istituto alberghiero Severo Savioli cureranno la preparazione e il servizio del dolce celebrativo. La festa in piazzale Ceccarini si concluderà con il concerto della Banda 21 Rulli di Cuore 21, formata da giovani con e senza disabilità, per un finale all’insegna della gioia condivisa e dell’inclusione.

Prosegue alla Galleria del Centro della Pesa (viale Lazio 10) la mostra “Riccione. Dall’album dei ricordi”, un viaggio nella memoria fotografica della città attraverso circa 40 immagini conservate nella Fototeca comunale. Le fotografie raccontano la vita marinara di Riccione nella seconda metà del Novecento, tra vedute del mare, del porto e dei pescatori.

In occasione del compleanno di Riccione oggi, domenica 19 ottobre, il trenino bianco e azzurro partirà da piazzale Ceccarini (al termine del concerto, intorno alle 18) per raggiungere la mostra, dove si terrà una visita guidata dedicata alla Riccione storica. A condurre il pubblico saranno gli studenti dell’Istituto Savioli, che accompagneranno i visitatori alla scoperta delle immagini dedicate alla spiaggia, al porto e ai pescatori. (Posti limitati – prenotazioni per il trenino e la visita guidata su https://forms.gle/9GMEEoSe41RqJYNT7)

“Riccione. Dall’album dei ricordi” è visitabile fino al 31 ottobre, negli orari di apertura della Biblioteca comunale: il lunedì dalle 14 alle 18.50, dal martedì al sabato dalle 9 alle 18.50 L’ingresso è libero.