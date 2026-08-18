100 anni con i piedi nella sabbia. Carla festeggia in vacanza a Rimini

Lunedì il Bagno Coco Beach di Marebello ha festeggiato i 100 anni di Carla Monti, turista milanese affezionata allo stabilimento dove viene in vacanza dal 2004. Circondata da figli, nipoti e pronipoti, Carla ha spento le candeline ed è stata omaggiata dall'assessore comunale Mattia Morolli di fiori e di una medaglia coniata per il bimillenario dell'Arco d'Augusto.

Nata a Milano, il 17 agosto del 1926 e cresciuta a Brusuglio di Cormano, in provincia di Milano, dove tuttora risiede, Carla Monti ha attraversato un intero secolo di storia italiana con la concretezza di chi ha sempre lavorato: prima come operaia alla SNIA Viscosa, storica azienda chimica e tessile del paese, poi come bidella in un centro scolastico milanese. Una vita fatta di impegno quotidiano che non le ha mai tolto la voglia di stare in compagnia, come dimostra la sua passione ancora viva per le partite a scala quaranta. Da vent'anni, ogni estate, la sua famiglia sceglie Marebello per le vacanze, e proprio qui, tra i bagnanti e i gestori dello stabilimento diventati ormai amici, ha deciso di festeggiare anche il secolo di vita. All'evento erano presenti la figlia Ornella, la nipote Sara (con il marito Claudio) e i pronipoti Andrea e Riccardo, insieme ad amici e conoscenti che negli anni hanno condiviso con lei tante estati riminesi. "Rimini è la mia seconda città del cuore", ha detto Carla emozionata per la festa organizzata per lei.