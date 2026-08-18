Stadio del Baseball, il Comune affida ad Anthea l'intervento di manutenzione

Il Comune di Rimini ha affidato ad Anthea S.r.l. la progettazione esecutiva dell'intervento di manutenzione straordinaria dello Stadio del Baseball, per un investimento complessivo stimato in 80 mila euro. L'operazione punta a migliorare le condizioni dell'impianto di illuminazione, attraverso la verifica e la sistemazione delle torri faro e la sostituzione del tabellone segnapunti.

L'intervento era stato definito nel Documento di Indirizzo alla Progettazione approvato dalla Giunta comunale lo scorso giugno, primo passaggio formale che ha fissato obiettivi e caratteristiche dei lavori da eseguire sull'impianto sportivo. Per la fase progettuale l'Amministrazione ha scelto di avvalersi di Anthea, società in house che già segue per conto del Comune la gestione e la manutenzione del patrimonio edilizio e degli impianti sportivi cittadini, e che conosce quindi direttamente le strutture dello stadio.

L'incarico formalizzato in questi giorni riguarda la redazione del progetto esecutivo in un unico livello, che dovrà essere completato entro 30 giorni dall'avvio dell'affidamento e sarà poi sottoposto all'approvazione della Giunta comunale.

Una volta approvato il progetto, un successivo provvedimento stabilirà l'affidamento ad Anthea anche del ruolo di Stazione Appaltante, oltre alle attività tecniche legate alla fase esecutiva dei lavori. La copertura finanziaria è garantita dal capitolo di bilancio comunale destinato alla manutenzione straordinaria degli impianti sportivi, con la spesa prevista nel corso del 2026.